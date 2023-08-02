本土劇女神陳子玄於2017年生下兒子「恩恩」，豈料僅出生3週就被醫生告知兒子患有「喉頭軟化症」，初期陳子玄認為只是輕症不需擔憂，直到發現兒子突然失去意識、嘴唇反覆發黑，才讓她意識到事態不對、趕緊送醫，陳子玄登上《樂活so much》描述兒子送進加護病房的過程，她看著兒子CPR搶救、靠呼吸器維持呼吸，還因手術風險過高必需簽下「放棄急救切結書」，讓愛子心切的陳子玄心痛不已，說到一度哽咽、眼眶泛淚。

陳子玄兒子除患有喉頭軟化症外，還發現有舌頭肥大的情形，無法自主呼吸，必須全身麻醉手術，為搶救愛子生命，陳子玄決定忍痛簽下放棄急救切結書。兒子從鬼門關前搶救回來，陳子玄以為心中大石得以放下，殊不知術後六個月竟癲癇發作，導致兒子發展較遲緩，除定期服藥外，還要搭配職能治療控制病情。

急診科柯世祐醫師提醒，造成「猝死」四種常見情況有腦中風、心肌梗塞、異物梗塞和癲癇，尤其當癲癇發作時，千萬不可將物品塞進患者嘴中，應讓病患保持側躺，避免口水嗆傷即可。

主持人張雅芳提到，父親曾因「缺血性腦中風」緊急送醫，當下沒及時實施CPR、加上鄉間醫院設備不足，導致錯失黃金救援時間，讓張雅芳強忍淚水說：「當下心裡真的很痛」，柯世祐醫師呼籲，民眾應學習正確CPR急救技巧，並善加利用AED傻瓜電擊器，以利爭取救援時間，更多精彩內容，請鎖定年代MUCH38台、壹綜合台MOD312台周一至周五下午4點，由張雅芳主持的《樂活so much》。