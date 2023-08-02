本周適逢天文大潮，加上卡努颱風外圍環流降雨且持續往西北西進行，氣象局已發布海上颱風警報，不排除發布陸上颱風警報。台北市警察局交通大隊提醒，台北市政府今年起將實施疏散門新政策，「只出不進」管制4小時後，進行車輛拖吊及裁罰，警局將配合市府新政策執行車輛拖吊作業。

依台北市政府7月26日修正「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或本府發布疏散門管制『只出不進』期間違規停車之處罰原則」公告，市府發布疏散門管制「只出不進」4小時後，警局將進行車輛拖吊及裁罰。

交通大隊表示，除市政府未於車輛開始拖吊4小時前發布訊息應免予處罰者外，其餘未依規定將車輛自行移出河濱公園者，將分別裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另經拖吊之車輛需額外繳納移置費大型車3000元、小型車900元及機車200元及保管費。

交通大隊呼籲，各堤外停車場之車主務必隨時留意市府相關資訊，如有接獲相關颱風或豪大雨警報，務必儘速將車輛駛離，另可至停管處官網或掃描各堤外停車場防汛通知牌面及停車單QRcode註冊登錄防汛通知，颱風豪雨期間將以簡訊通知「疏散門管制情形」及「禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制」等相關訊息。