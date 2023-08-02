繼信義區隊苗圃停車場及建國高架橋裝太陽能板，供應辦公所需用電，台北市環保局管制車輛排煙污染的路邊攔查，也導入可撓式太陽能板及儲能設備，當日電力即可自發自用，預估1年可減少690公斤二氧化碳排放，並減少3.5公斤氮氧化物以及0.5公斤PM2.5等空氣汙染物，讓稽查行動更環保。

環保局說明，一般規格400Wh太陽能板單片約18公斤、厚度2.4公分，因為攜帶移動不易，無法應用高度機動性的路邊攔查作業，改引進厚度僅0.5公分、一組重量約8公斤可撓式太陽能板，讓攜帶及安裝更加簡便。

環保局表示，該款可撓式太陽能板每小時充電70W，再搭配1000W儲能裝置，可供應一日攔查作業所需的發電量，達到用電自發自用。以1公升汽油約排放2.3公斤二氧化碳計算，原本汽油發電機1年需消耗300公升汽油，改用太陽能發電後約可減少690公斤二氧化碳、3.5公斤氮氧化物以及0.5公斤PM2.5等空氣汙染物的排放，同時減少碳排與空汙。

環保局表示，由於世界衛生組織已將柴油車廢氣分類為第1類致癌物質，已加強柴油車路邊攔查作業，從2021年至今年6月止，總計攔查柴油車1萬5691輛，檢測不合格率從2021年4.7％、2022年3.9％，到今年6月3％，顯示柴車管制有成效。

環保局提醒民眾，若持有車輛屬柴油車，應定期保養並主動到各地排煙檢測站檢測。若遭環保稽查人員攔查且檢驗不合格，將依違反《空氣污染防制法》，小型車處3000元以上、大型車處5000元以上罰緩。