受颱風「杜蘇芮」外圍環流影響，京津冀暴雨「瘋狂傾倒」70多小時。（中新網）

受颱風「杜蘇芮」外圍環流影響，自7月29日開始，華北、黃淮一帶持續強降雨。北京的累計雨量遠超2012年「7·21」特大暴雨，河北邢台2天內降下了2年份的雨量，多地觀測站降水量突破歷史極值……大陸華北本輪強降雨為何這麼強？

降水過程持續時間超72小時 河北邢台2天下了2年的雨

本輪強降雨究竟有多大？據中新網報導，截至8月1日9時，在本輪持續強降雨中，最大累計降雨出現在河北邢台臨城趙莊梁家莊，為1003.0毫米。在正常年份，邢台市一年的總降水量在500毫米左右。相當於此次過程僅用2天的時間，就下了相當於正常年份2年的雨。這個降雨量甚至超過了颱風「杜蘇芮」登陸時在浙江造成的861毫米最大降水量。

此外，北京地區也有2觀測站累計降水量超過700毫米，遠超2012年北京「7·21」特大暴雨極值541毫米。

此次華北強降雨極端程度可見一斑。即使經歷多次暴風雨的中央氣象台首席預報員馬學款也坦言「極端」、「罕見」。在他看來，從5個方面可以體現此次降水極端性：強降水持續時間長、影響範圍大、累計雨量大、局地降水超極值、地形分布特徵明顯。

報導稱，在持續時間上，華北地區強降水從7月29日陸續開始，直至8月1日，降水過程持續時間超過72小時。在華北主汛期，通常以過程性的降水為主，持續時間一般不超過2天，比如2012年北京「7·21」特大暴雨持續時間為20小時，2016年「7·20」強降水持續時間為55小時。在華北地區連續超過3天的降水，70多個小時「瘋狂傾倒」，的確稱得上「極端」、「罕見」。

報導稱，在影響範圍上，此次強降水橫掃河北、北京、天津、山西、河南、山東等省份大範圍地區。7月29日至8月1日8時，北京、天津、河北中南部和東北部、山西東部、山東中部和西南部、河南北部等地累計降水量為100毫米至300毫米，北京西南部，河北保定、石家莊、邢台、邯鄲，山西陽泉、晉中、晉城，河南鶴壁、新鄉等地部分地區為400毫米至550毫米，北京昌平、門頭溝，河北保定、石家莊、邢台局地為650毫米至1003毫米。這樣的過程累計雨量，遠超2012年「7·21」特大暴雨。

報導稱，本輪降雨，太行山、燕山沿山地區成為降水集中地。7月29日8時至8月1日17時，此次過程區域內最大降水量1003.3毫米（河北臨城縣），最大小時降水量111.8毫米（北京豐台區，2023年07月31日11時）。此外，25個觀測站突破月極值，16個觀測站突破歷史極值，主要出現在山東、河北、河南等省份。

華北本輪降雨為何如此強烈？

這輪暴雨為何這麼大？有多重原因。氣象專家分析：充足的水汽，高壓系統阻擋，加上山脈地形的抬升作用，都是造成華北本輪強降雨如此之強的原因。

從上世紀起，北方幾次持續性強降水在發生之前或發生時，盤旋於海上或北上的熱帶氣旋，都會被氣象專家注意到。這次也不意外。

氣象專家表示，颱風作為龐大的天氣系統，其水平尺度約為幾百公里至上千公里，裹挾著大量的熱量和水汽。「杜蘇芮」就是如此，它攜帶了大量水汽，補給也很充足——其東側存在的副熱帶高壓使二者之間氣壓梯度變得很強，京津冀地區東風、東南風顯著增強，水汽一路暢通無阻向北輸送。此外，位於西太平洋上的颱風「卡努」也生成發展，較強的東南風遠距離將「卡努」附近的水汽源源不斷地輸送到華北平原。

而在華北東部的海上，副熱帶高壓盤踞西伸，西部則存在一個高壓脊逐漸東移，29日晚京津冀北側副高與大陸高壓打通，在華北北部形成了「高壓壩」，攔截住「杜蘇芮」北上的腳步——這給暴雨天氣系統長時間維持創造了條件。

北上的豐沛水汽，還遇到了太行山和燕山山脈。當攜帶水汽的東風和東南風被太行山山脈阻隔，發生了激烈交鋒，太行山脈與東風急流正交，水汽受地形阻擋抬升，集中在沿山和山前地區形成極端強降水。

河北臨城和北京門頭溝、房山等，都處於沿山地帶，才會遭受狂暴降水。

降水趨於減弱，仍需高度關注次生災害

8月1日，華北極端強降雨開始減弱，局地仍有中到大雨乃至暴雨。但氣象專家表示，現在還不是鬆口氣的時候。

馬學款提醒，未來幾天，整個華北北部，包括河北中北部、北京、天津這一帶，陣雨、雷陣雨天氣較多，且局地對流較強，可能還會出現局地暴雨。雖然降水總體在減弱，但受前期強降水影響，次生災害具有滯後效應，未來一段時間仍需高度警惕。

氣象專家提醒，要及時關注天氣預報預警信息，不要在出現強降雨時或降雨剛結束後前往山區，特別是在地質災害易發區域活動。

此外，大陸中央氣象台預計，8月1日20時至2日20時，內蒙古東南部、黑龍江南部和北部、吉林中北部、河北中部和北部沿山、北京南部和東北部以及四川東部、重慶西南部、貴州西北部、雲南中南部、海南島等地部分地區有大到暴雨。

其中，黑龍江東南部等地局地有大暴雨(100～130毫米)。上述部分地區伴有短時強降水(最大小時降雨量30～50毫米，局地可超過60毫米)，局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。