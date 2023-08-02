中度颱風卡努目前向西北西方向朝台灣接近，中央氣象局前局長鄭明典表示，台灣已經受到颱風外圍環流影響，同時駛流弱，卡努有長命颱風的條件。氣象局指出，卡努周四到周五離台灣最近，北台灣注意風雨，中南部周四起雨勢加劇。

根據氣象局資料顯示，卡努目前中心在台北東北東方海面，過去3小時強度增強，達中颱上限，7級風暴風圈半徑280公里，以每小時11轉7公里速度，向西北西進行，對台灣北部海面及東北部海面將構成威脅，氣象局已發布海上颱風警報。

氣象局已發布海上颱風警報。(氣象局提供)

鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，分析卡努颱風現況，指出台灣已經受到颱風外圍環流影響了！加上駛流弱，有長命颱風的條件，留個紀錄。

氣象局表示，今天卡努在琉球北方海域，明天緩慢接近台灣東北方海域，周五轉彎往東北方向前進，周六逐漸遠離台灣，今天（2日）受颱風外圍環流影響，基隆北海岸及北部地區仍不定時有間歇性的陣雨。周四、周五颱風最靠近台灣，預計周四暴風圈會接觸東北部一帶，北台灣注意風雨，中南部周四起到下周二（3日至8日）為西南風環境，風雨加劇且雨勢持續。