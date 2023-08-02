《星座好朋友》運勢專欄分享12星座當出現4種反常行為，代表已經離不開對方，其中牡羊座、獅子座、水瓶座做事會有所顧慮，變得不再果斷；金牛座、巨蟹座、摩羯座做事情一直分心滿腦子都是對方；雙子座、射手座、雙魚座變得容易患得患失；處女座、天秤座、天蠍座則是佔有慾強經常吃異性的醋。

1、做任何事會有所顧慮

●代表星座：牡羊座、獅子座、水瓶座

只要是關於對方的事，他們就一定會慎重的思考絕不衝動，因為在他們心中認為一旦有了對方，就不再是他們自己一個人，因此做任何事時會考慮到對方，變得不那麼果斷。

牡羊座行事風格總是風風火火，做任何事不懂得三思，但是當他們心裡有對方時，會變得沒那麼果斷，在每件事考慮到對方；獅子座個性直爽，做任何事總是果斷，不會猶豫不決，但是當他們深愛時，會聽對方意見，更會考慮到是否傷害對方，越愛的他們會明顯為對方而改變。水瓶座對任何事總是不用心，做任何決定也只會考慮自己，但是當他們深愛時，會把對方列入考慮範圍裡，不再只會想到自己。

2、容易分心

●代表星座：金牛座、巨蟹座、摩羯座

當他們在做任何事情時，總是無法專心起來，就代表對方已經占據他們的心思，所有的心思想的都是對方，而想著就出神了，也證明他們可是早已愛得很深。

金牛座個性踏實，做任何事都很努力且認真，一旦投入就難以聽見外面聲音，但是當他們的心裡有對方時，就會很容易分心；巨蟹座只要深愛一個人，就會常常在做事時突然出神，其實是因為他們心思早已被對方佔據了。摩羯座是個工作狂，面對事業總是比別人還要認真，可是當他們心裡都是對方時，一定會在工作時突然想到出神，甚至旁人還會向前關心，一切是因為他們太愛對方。

3、容易患得患失

●代表星座：雙子座、射手座、雙魚座

當他們把對方當作唯一時，那麼就會更害怕失去對方，會更加珍惜寵愛，若他們總是患得患失，就代表因為他們太愛，再也離不開對方，這也訴說著對方再也逃不出他們的手掌心。

別看雙子座是情場高手，當他們非常深愛時，可是會變得神經質的，此時內心是很敏感的，也害怕失去，而更加的保護對方；射手座看似對任何事都感到無所謂，但是當他們心裡有對方時，會害怕失去而更想討好，更想把對方佔為己有。雙魚座在愛情裡極度沒安全感，當他們非常深愛時，會變的患得患失，害怕哪天會突然失去，而對對方用心。

4、經常與異性吃醋

●代表星座：處女座、天秤座、天蠍座

深愛你的他們會因為害怕失去，而產生強烈的佔有慾，其實是因為在愛情裡，他們的付出總是比別人多，因此他們會更想要佔有對方，希望在對方的心中自己是重要的，這也證明他們再也離不開了。

處女座在愛情裡雖然理性，但是佔有慾極強，發現自己深愛時，就會對對方滿滿的呵護，更不希望有異性接近；天秤座在愛裡中有點小氣，尤其當他們心裡有對方時，只要異性接近就是醋意滿天飛；天蠍座發現自己深愛時，就會對對方產生強烈的佔有慾，害怕對方被搶走，因此會經常的吃醋，這樣的他們可是因為愛對方，才會害怕失去。