美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）1日說，美國已經正式邀請重新被任命為中國外交部長的王毅訪問華盛頓。

美國之音引述路透社報導，米勒在例行記者會上說，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）星期一會晤中國外交部北美大洋洲司司長楊濤時發出了邀請。

米勒說：「在昨天的會晤中，我們發出了之前是給秦剛外長的邀請，並明確表示，那項邀請確實是轉送（王毅）的。」他沒有說中方是否接受了邀請，但是補充說，華盛頓預期中方會接受邀請，但是雙方還沒有安排日期。

王毅上星期被重新任命為中國外長，取代了秦剛。王毅在2013年至2022年也曾擔任外長，其間美中兩個超級大國的關係緊張，陷入北京所形容的歷史低點。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日會晤了秦剛，這是美國首席外交官五年來首次訪問中國。美國國務院當時說，他們舉行了「坦誠、實質性和建設性的」會談，布林肯邀請秦剛訪問華盛頓，以繼續討論。

在秦剛缺席的情況下，布林肯後來在印尼雅加達舉行的一次地區會議的間歇會晤了王毅。