桃園市政府勞動局與移工教育非營利組織 One-Forty攜手舉辦為期一個月的「2023東南亞生活節 」。(勞動局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府勞動局與移工教育非營利組織 One-Forty攜手舉辦為期一個月的「2023東南亞生活節 」。(勞動局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府勞動局與移工教育非營利組織 One-Forty攜手舉辦為期一個月的「2023東南亞生活節 」。(勞動局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市為全台移工人數首冠，為了讓在地民眾與移工有更多正向交流、認識彼此文化的機會，桃園市政府勞動局與移工教育非營利組織 One-Forty攜手舉辦為期一個月的「2023東南亞生活節」，包含走訪桃園在地東南亞聚落、展示移工的攝影作品、舉辦美食交流等藝文活動，希望讓桃園成為移工友善示範城市。

桃園市移工人數已超越13萬，走在桃園的街頭，可以看到許多東南亞特色的美容院、連鎖超市、風味餐廳等。但普遍民眾對於移工還是非常陌生，因此共同策畫了「2023東南亞生活節 」，共四場實體活動，及一場線上攝影展，帶領民眾走進移工的日常生活。

首先登場的是「台灣˙旅途中｜移工攝影展」，展出超過20幅來自印尼、菲律賓、泰國、越南等四個國家移工的攝影作品。這些作品透過移工們第一人稱的視角，讓大眾看見他們生活情境和生命故事。展覽不僅展現了異國情趣的多元性，更呈現了移工們堅韌的生命、情感、勇氣和夢想。除了在馬祖新村眷村文創園區實體展出移工攝影作品外，也將在8月底推出線上展廳，讓民眾突破空間限制，一起認識移工的作品與故事。

「東南亞文化廚房派對」，邀請印尼移工 Tiny擔任甜點大廚，帶領參與者製作印尼道地的甜點椰絲球（Klepon）。藉由東南亞美食和移工的生活故事，建立起橋梁。「東南亞街區小旅行」，全台各地區都有東南亞聚落，也是移工假日休閒生活的重要聚集地。這次將由移工將拿起麥克風，成為導覽員，帶領民眾實際走訪桃園火車站周圍的移工街區，體驗移工的週末休閒生活，也看見連鎖超市、風味餐廳、電子用品店對他們的意義。

壓軸活動為「移民工大人物嘉年華」，這場活動將以移民工為主角的嘉年華，包含了傳統舞蹈、時尚走秀和音樂演唱等表演節目。透過不同背景的移民工表演和故事分享，讓跨越種族、語言、文化隔閡。

桃園市勞動局表示，與One-Forty一起透過各種創新的方式，希望可以真正落實台灣友善多元的社會樣貌，並讓桃園成為移工友善的示範城市。詳洽活動網站：https://bit.ly/3O3hwTi

【2023 東南亞生活節 走進移民工的台灣日常】

台灣˙旅途中｜移工攝影展

時間：8／1 (二) ~ 8／30 (三) 09：00~18：00 (周一休館）

地點：馬祖新村眷村文創園區1-3號眷舍

桃園市中壢區龍吉二街155號

東南亞文化廚房派對(名額有限)

時間：8／19 (六) 10：00~12：30

地點：旅人咖啡館中壢店

桃園市中壢區龍岡路三段315號

東南亞街區小旅行(名額有限)

時間：8／20 (日) 14：00~16：30

地點：桃園火車站周圍

移工大人物嘉年華

時間：8／27 (日) 14：00-16：30

地點：馬祖新村眷村文創園區馬幼藝所

桃園市中壢區龍吉二街155號

桃園市移工美食嘉年華攝影