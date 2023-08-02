2014年夜店殺警案主謀之一、藝人易淑寬的兒子易寶宏被爆爽服外役監，引起役政署全面檢討外役監申請資格，立法院為此在臨時會三讀通過《外役監條例》部分條文修正案，目前易寶宏已移回花蓮監獄執行。但他在6月已提出申請假釋，卻因這起重大違規以及引起社會爭議，假釋案日前也遭法務部駁回。

矯正署查出易寶宏去年8月15日獲准返家探視期間，在網路標記特種行業聯絡方式宣傳；同年12月10日，違反規定在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群。

易寶宏因涉殺警案，被依傷害致死罪判刑9年確定，2019年6月11日發監台北監獄，2022年3月25日獲准在武陵外役分監執行，於外役監服刑1年多，獲准放假7次返家。

易寶宏面對調查坦認不諱，矯正署查證屬實，認為已違反《外役監條例》第18條規定，不適合在外役監繼續執行，7月11日據報依法審核後，准予解送花蓮監獄執行。