農業部昨正式升格，原農委會主委陳吉仲接任首任農業部長，引發在野黨強烈批評。國民黨今再舉行記者會，痛批民進黨政府黨意凌駕民意，農民生活苦哈哈，卻仍重用爭議斑斑可考的陳吉仲擔任農業部長，難道陳吉仲大到不能倒？國民黨副秘書長李彥秀直言，民進黨根本是把人民當塑膠。

國民黨今（2）日召開「『全民唾棄』不敵『英皇滿意』 陳吉仲高升部長 農漁民只能無奈！」記者會，發言人楊智伃表示，陳吉仲爭議連連，2019年農委會被發現用1450萬養四個小編，被質疑是民進黨的網軍，1450也淪為網軍代名詞流傳至今；在萊豬問題上，竟還曾說「萊劑就好像保健食品」，不顧人民健康；台灣農產品無法出口大陸，只會「斑斑吃石斑」；台灣陷入缺蛋危機，竟然說可以採購鴨蛋；蛋荒是因為天氣冷，火鍋需求大才缺蛋等等，可見陳吉仲毫不關心台灣農民與全民的需求。

李彥秀則指出，根據今年3月民調，陳吉仲不滿意度高達四成二，卻儼然成為內閣最有韌性的政務官，更能高升部長，根本是把人民當塑膠。難道陳吉仲大於農民，農民能倒陳吉仲不能倒？賴清德曾口頭喊出「幸福農業」口號，但是過去七年半農民過得好不好？從產銷、農地種電、農產品出口大陸等問題，民進黨沒有一樣可以解決，賴清德卻還在開空頭支票，農民能接受？

李彥秀指出，民進黨提出「農民國家隊」，結果台農發公司卻虧損連連，淪為「國家虧損隊」，錢都到哪裡去了？從石斑魚、蓮霧、香蕉到釋迦，農產品輸出大陸遇到問題時，民進黨無法做好產銷、無法與對岸溝通，最後只能斑斑吃石斑、更淪為石斑魚之亂。更不要提農發基金補助越來越高，農民卻面臨越來越嚴重的三大困境。

李彥秀提出，現在農民困境包括「收入續低」，2021年農戶所得平均為117.4 萬元，雖然成長4.0％，但農業淨收入僅27.76萬元，僅成長1.3％，主要靠非農業所得及政府補助；「人土流失」，台灣農業就業人口52.3萬人，較上年度減少2.1％，務農人口老化，實際生產中的農地也只有57萬公頃；以及「外銷衰退」，2023年上半年出口產值均衰退快一成。

李彥秀質疑，政治凌駕專業的陳吉仲，到底是農民的農業部長，還是民進黨的農業部長？選舉不能只有口號，陳吉仲在農委會、農業部任職7年半，沒有一件事做得好，對外荒誕說詞讓大家瞠目結舌，賴清德對農業的無知，陳吉仲對農業的無能，是台灣農業最大困境。

宜蘭縣立委參選人黃琤婷質疑，三星蔥是宜蘭最具代表性農作物之一，但栽培面積縮減，再加上極端氣候肆虐，宜蘭三星蔥產量跌7成，農民急喊「搶救三星蔥」，難道農業部長都沒聽到嗎？她指出，近期各地許多農民都反映農作物價格浮動過大，這代表市場產銷規畫出了問題，農業部有責任協助確保市場的穩定性。