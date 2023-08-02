據了解，斬雞頭發誓的起因，是因為顏宏霖的文宣讓楊麗香不滿，感覺暗指她們李家過去都靠買票，因此邀請2日到奠安宮前發誓，若有託人或幫自己賄選買票的人，即日起窮困潦倒，禍延子孫萬萬代。（吳建輝攝）

楊麗香準備「素雞」到奠安宮前，斬雞頭發誓沒買票。（吳建輝攝）

彰化縣北斗鎮長補選進入最後倒數，選情越來越激烈，無黨籍候選人前鎮長楊麗香不滿對手文宣暗指買票，邀請同為候選人的顏宏霖、江熊一楓2日到北斗奠安宮前「斬雞頭發誓」，如果買票即日起窮困潦倒禍延子孫萬萬代，不過最後只有楊麗香到場。

北斗鎮長補選被視為總統大選前哨戰，此戰共5人參選，包括前鎮長洪三民、商界人士林政興、3度參選的北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、前鎮長楊麗香及前議員江熊一楓。

據了解，斬雞頭發誓的起因，是因為顏宏霖的文宣讓楊麗香不滿，感覺暗指她們李家過去都靠買票，因此邀請2日到奠安宮前發誓，若有託人或幫自己賄選買票的人，即日起窮困潦倒，禍延子孫萬萬代。

楊麗香表示，他認為文宣挑明的在攻擊北斗鎮民的智慧，好像過去北斗鎮長都買票才當選，因此透過斬雞頭來證明清白，讓選舉乾淨，希望大家多用正能量、正向來打選戰，不要只是謾罵、抹黑，北斗一直在進步，不要因為一場選舉瀰漫在選戰的煙硝味中。

顏宏霖競辦執行長李碧瑤表示，文宣是後援會自主印製發放的，內容並沒有針對任何候選人，沒有指名道姓，主要訴求是希望5位候選人都不要買票，希望選民選出真正為北斗好的候選人，如果清白參選就不會認為自己是買票的那個。

江熊一楓也回應，北斗鎮長最近2次改選都是因為李家，第一次是賄選，第二次是貪污，這對於民主社會是非常恥辱的事情，她呼籲楊麗香女士要向鎮民道歉，而不是斬雞頭，斬雞頭沒有意義，要是她很棒去跟關老爺磕頭看看，政見發表會都不敢來，搞這些事情，這在民主社會中是不切實際的。