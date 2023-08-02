台灣第一名模林志玲和AKIRA結婚4年，去年生下一子，近日她曬近照被網友發現腰粗，疑似懷了第二胎，但林志玲並未對此回應，僅澄清家暴傳言是假的。另有網友挖出一組林志玲7年前穿藍色比基尼的辣照，前凸後翹的魔鬼身材全都露，網友更讚：「上帝真是連窗戶都沒給她關啊！」

林志玲當媽後便將重心放在家庭，日前上蔡康永節目被問到若兒子長大了是否會復出接演藝圈工作？今年48歲的她搖頭表示，若兒子長大不需要照顧了會是幾歲？將她現在的年紀加上兒子成年年紀就知道答案，坦言想給觀眾留下最好的印象，記得黑髮時期的林志玲，而不是白髮的她。

對此，引來許多粉絲擔憂，林志玲再度解釋自己不會完全消失，表示：「專注家庭很重要，但姐姐我還是會一直陪伴大家唷～我們要一起熱情工作熱愛生活好嗎？」至於網上流傳多時關於她被家暴的消息，上月底林志玲也大動作澄清沒有被家暴，夫妻倆只有她招牌的「愛的抱抱」，並希望大家過好自己的生活，不必相信捏造的假消息，也不用擔心她。

而林志玲上月底曬照分享所代言的產品，眼尖網友發現不知是否因服裝剪裁效果，照片中林志玲小腹微凸，小蠻腰也變粗，但林志玲卻罕見沒對此回應，另有網友表示，其實是否要生第二胎，林志玲先前受訪就直言：「辦不到」，也希望大家不用逼她，有一個兒子她就滿足了，「會用一生灌溉我的家庭」。