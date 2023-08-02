美系外資表示，盛群第二季營收7.15億元，年減少57%、季減少6%，其中，MCU(微控制器)營收季減少1%、年減少57%，而MCU出貨量季增加6%，這意味著平均售價季度是呈現下降的，另外，單季毛利率從第一季度的48.2%下降至45.7%。

展望第三季，美系外資表示，預估盛群營收將會持平，有鑑於定價下降15%，預計毛利率將落在下修2個百分點之內，另外，預計盛群第四季或明年第一季毛利率應該會落到谷底位置。盛群目前平均庫存為6個月，原先預期的庫存恢復時程大致推遲了一個季度，恐落在第四季，部分會到2024年第一季。

盛群在法說會上也提到，今年第二季晶圓採購已有踩煞車，採購量季減60%，預期第三季將較第二季再減少27%，第四季恐進一步減少，晶圓採購將於年底達到最低點，明年將開始逐步增加晶圓採購。該美系外資表示，這消息和其對於MCU產業的追蹤大致一致，預期下半年大陸MCU企業的利潤率和平均售價可能將繼續面臨壓力。在大中華區MCU相關個股中，較青睞樂鑫信息、中穎電子、新唐(4919)等，但對芯海科技和兆易創新維持減碼評等，主要是因為將面臨價格壓力。