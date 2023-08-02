世界先進股價5月底觸及95.5元後緩步走跌，7月底下探75.5元、創去年11月中以來近9月低點，近期於75.5～79.2元區間低檔盤整。受展望疲弱影響，今（2）日開低走跌3.19％至75.9元，鄰近午盤跌幅仍近3％，表現遜於大盤。

投顧法人指出，世界先進第二季毛利率持平30.03％，大致符合市場共識，受惠業外收入挹注，使每股盈餘優於市場共識。公司預期第三季稼動率及平均售價（ASP）持平、晶圓出貨量季增4～6％，隱含第三季營收可望季增4～6％。

然而，受折舊及電費成本上升、採取價格激勵政策影響，世界先進預期第三季毛利率將降至25～27％，將下探10年半低點，且遠不及市場預期的30.5％。投顧法人據此下修第三、四季毛利率預期至27.1％與27.0％。

投顧法人認為，世界先進毛利率下滑除了受折舊與電費上升影響，自第二季開始出貨的預備生產晶圓亦持續拖累，加上終端需求復甦乏力、電源管理晶片（PMIC）庫存修正時間較長，競爭加劇導致平均售價承壓，預期毛利率將難以大幅改善。

鑒於訂單能見度有限，且PMIC庫存修正較預期悲觀、可能持續至明年上半年，投顧法人預計世界先進下半年及明年獲利仍存在進一步下檔風險，將今明2年年每股盈餘預期分別下調7.5％及7.7％，維持「降低持股」評等，目標價自68元下修至58元。