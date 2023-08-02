光洋科以貴金屬材料及工繳（加工）為二大業務，前者營收主要受全球價格行情波動影響，後者毛利率較高、為主要獲利來源，以硬碟、半導體及面板為三大應用，占2022年工繳營收比重分為42％、28％、11％。

光洋科2023年第二季自結合併營收57.55億元，季增18.89％、年減17.32％，自近4年低點回升。其中，貴金屬材料營收44.93億元，季增達28.15％、但年減17.45％。工繳營收12.62億元，季減5.49％、年減16.91％。

累計光洋科上半年自結合併營收105.95億元、年減達27.41％，為近4年同期低點。其中，貴金屬材料營收79.99億元、年減達31.71％，工繳營收25.97億元、年減9.97％。以產業別觀察，上半年硬碟、半導體、面板產業的工繳營收占比為41.5％、26.6％、10.8％。

光洋科表示，第二季工繳營收下滑，主要仍續受客戶調整庫存影響，硬碟客戶需求相對保守。不過，前端半導體的訂單維持穩健，公司將持續爭取市占率，預期今年底前端半導體的工繳相關營收占比，將達整體工繳營收的10％。

雖然硬碟產業短期需求尚未恢復，但光洋科認為，隨著雲端時代來臨，數據中心對於冷資料儲存需求將會日益龐大，長期仍將帶動市場對大容量硬碟的需求上升，成長性具一定程度發展空間。

光洋科未來也看好來自前端半導體領域的成長動能，除了持續推動靶材產品在客戶端多項製程陸續認證外，也看好客戶未來在先進製程的稼動率逐步提升，期待半導體靶材產品能逐漸放量。