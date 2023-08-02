據《成都日報》報導，大陸東方航空近期接收的第二架大陸國產大飛機C919（飛機註冊編號為B-919C），今天投入上海虹橋至成都天府的空中快線運營，執飛航班號MU9197（上海虹橋飛成都天府）、MU9198（成都天府飛上海虹橋）。其中MU9197航班資料顯示，飛行時長為3小時5分鐘，飛行裡程為1782公里。

「飛常準」APP顯示，8月2日東航的MU9197、MU9198執飛飛機編號已變為「B919C」。目前，滬蓉航線中採用C919飛機執飛的航班，只有成都天府往返上海虹橋MU9197、MU9198兩個航班。

第二架C919飛機今天（8月2日）上午8時05分從上海虹橋起飛，11時10分抵達成都天府，停留1.5個小時後，將於12時40分再次起飛，從成都天府返回上海虹橋。

報導稱，今年5月29日，全球首架交付的大陸國產C919首次載客商業飛抵成都，在上海虹橋至成都天府空中快線上開啓了常態化商業營運。7月16日，東航在上海正式接收第二架C919，飛機從上海浦東國際機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式入列東航機隊。

東航當時公布，該架飛機將與首架機「搭檔」，首先投入到東航「上海虹橋—成都天府」空中快線。