高雄市長陳其邁（右三）2日出席國立高科實中落腳橋頭新市鎮的籌備處揭牌典禮，高科實中將由彰化高中總務主任楊雅妃（左）擔任籌備處主任。（林瑞益攝）

對於前瞻計畫第三期特別預算高雄居六都第一，高雄市長陳其邁今（2）日說，有一些大型計畫、前瞻特別預算是中央補助，高雄在申請經費時跑在後面，急起直追。對於這種天龍國的批評，這是哪門子的道理。他請問國民黨的總統參選人是否支持前瞻預算，不要人在日本就迴避這個問題，派發言人出來似是而非地抹黑高雄建設。

陳其邁上午出席國立高科實中落腳橋頭新市鎮的籌備處揭牌典禮。對於前瞻預算遭批評，他舉前鎮漁港的建設與登革熱的補助為例，認為中央與地方應該要齊心協力，建設不分藍綠，更需要兼顧區域平衡。他對某些政治人物用這種天龍國的眼光來看地方不以為然。

陳其邁指出，建設前鎮漁港是韓國瑜擔任高雄市長時提出的，他當時擔任行政院副院長，與蘇貞昌院長於2019年10月南下視察，他告訴蘇院長重建前鎮漁港迫在眉睫，中央與地方一起促成，怎麼到選舉時就走樣。

至於登革熱，陳其邁找出手機內的2019年6月14日高雄市衛生局去函中央補助5300萬元預算的電子公文，中央對此全額補助。陳其邁當時與韓國瑜到鼎金的金獅湖市場視察，韓當時還問他：「怎麼會有登革熱？」陳其邁說，這也是中央與地方協力合作，沒必要為了政治口水來延宕高雄建設。

陳其邁還指出，這種批評對高雄來說是相當不公平的。假如要選總統的人忽略長期的均衡發展，要如何獲得南部民眾的支持？不要把每一個建設都泛政治化，不分藍綠的總統（參選人）都應該要支持與表態。