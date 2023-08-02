無黨派政治分析家羅森堡（Stu Rothenberg）在起訴書下達前表示：「這將讓他的支持者凝聚起來，把焦點放在他的主張，即建制派和『深層政府』（deep state）如何反對他和他們。」

自川普3月首度遭起訴以來，他內民調支持度扶搖直上，遙遙領先排名第2的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）近30個百分點。

路透社報導，川普已將這些起訴書作為其競選活動的核心內容，將自己描繪成被有偏見的司法系統迫害的目標。川普是美國歷史上第一位面臨刑事指控的前總統。

在特別檢察官史密斯（Jack Smith）公布起訴書前幾分鐘，川普在他自創的社群媒體平台Truth Social說，這是「不實起訴」。

川普競選陣營稍後發表聲明說，「川普總統始終遵守法律和憲法，並聽取許多成就卓越的律師給出的建議。」這份聲明還將聯邦當局今年對川普的起訴，比作「1930年代的納粹德國」。

分析人士說，這些起訴書雖能幫助川普鞏固基本盤的支持並贏得共和黨提名，但他在明年大選中利用這些起訴書的能力可能較為有限，他屆時必須設法贏得更多抱持懷疑態度的溫和派共和黨和獨立派人士青睞。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）7月的民調，37%的獨立人士說，川普遭刑事起訴使他們不太可能在總統大選把票投給他，而8%的獨立人士表示，他們較可能投票支持他。

分析人士表示，川普現階段可能會堅持他的競選策略，並利用最新出爐的起訴書來強化他的核心論點，即便身為前總統，但他仍是個局外人，出馬競選是為了保護他的支持者，免受失控的司法部對共和黨人的操縱。

川普7月29日在賓夕法尼亞州的競選集會上宣稱：「他們不是在起訴我，而是在起訴你們。我只是碰巧擋住了他們的路。」

川普因封口費案遭刑事起訴前不久，他在共和黨內的支持率達到44%，比支持率為29%的迪尚特高出15個百分點。而他3月首度被起訴後，他的支持率上升至49%，迪尚特則下滑至23%。

從那時起，川普一路氣勢如虹。分析人士說，川普6月又遭聯邦刑事起訴，指控他在卸任後故意保留和不當分享國防資訊，但這對他的民調數字影響幾乎沒有多久時間。

共和黨策略師菲赫里（John Feehery）說，媒體對川普的持續關注和這些起訴書，讓他的競爭對手相形失色，他們此時正為共和黨初選尋求突破，而川普幾個月來一直在這場競賽中占據主導地位。

菲赫里說：「（迪尚特）連一句話也插不進來。」

政治分析家羅森堡也預測，無論共和黨提名誰來挑戰可能代表民主黨競選的拜登，2024年11月大選都將呈現勢均力敵的局面。

但他認為，川普有可能因為遭到刑事起訴失去足夠多的獨立派和溫和派人士支持，從而導致敗選。