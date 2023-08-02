炎炎夏日，北市士林區公所於8月5日下午4時30分至晚上7時，在士林公民會館舉辦2023士林國際文化節系列活動「族群X文化」夏日電影院，士林區公所表示，活動結合新住民展覽、電影欣賞以及跨文化交流，邀民眾感受不同文化的魅力。

北市士林區長洪進達表示，此次活動不僅透過展覽，更希望藉由觀賞電影這種輕鬆有趣的方式，讓民眾瞭解新住民背後的故事，共度一個與不同文化交流的有趣夜晚。

士林區公所表示，新住民展覽由策展團隊精心打造，向參與民眾介紹「2023台灣燈會在台北」新住民燈區作品與創作理念，展覽作品生動地呈現新住民在台灣這片土地上的生活點滴、對未來的憧憬和夢想，以及不同的文化及民族特色。

士林區公所說明，展覽作品中，「星空下的我們」讓人看見新住民及新二代在台北生活的故事；「記憶之河」則呈現菲律賓傳統文化「協力搬屋」圖像，傳遞人與人之間團結與互助精神；而現放置於士林公民會館門口旁的「關於台北」，在陽光照射下閃爍七彩光線，用不同的語言連結新住民朋友們對台北的想像，令參與民眾驚嘆不已。

士林區公所也說，活動搭配展覽，特別精選國際級電影2023奧斯卡最佳國際影片的柬埔寨代表《回到首爾》，讓民眾跟著主角的視角一起尋根，感受韓法文化之間的碰撞、衝突和交流，故事情節引人入勝，讓參與民眾能夠放鬆身心，並感受不同文化背景下的電影魅力。