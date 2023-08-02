高雄阿蓮崙港社區隨著大環境產業結構改變，養鴨產業逐漸式微，但社區未止步不前，積極開發文創產品，成立「鴨村瓦房直賣所」，讓老社區呈現多元風貌，因而榮獲「建築園冶獎」美名。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄阿蓮崙港社區隨著大環境產業結構改變，養鴨產業逐漸式微，但社區未止步不前，積極開發文創產品，成立「鴨村瓦房直賣所」，讓老社區呈現多元風貌，因而榮獲「建築園冶獎」美名。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄阿蓮崙港社區隨著大環境產業結構改變，養鴨產業逐漸式微，但社區未止步不前，積極開發文創產品，成立「鴨村瓦房直賣所」，讓老社區呈現多元風貌，因而榮獲「建築園冶獎」美名。

高雄阿蓮崙港社區，過去以養鴨文化塑造獨特特色而聞名，然而，隨著整體大環境產業結構改變，養鴨產業逐漸式微，但崙港社區並未因此而止步不前，近年來崙港社區積極開發文創產品，並透過農村再生計畫協助推動鴨肉及虱目魚產業，成功將文化傳承與產業經濟結合，為社區帶來更多不同的可能性。

崙港社區的改變並未止於產品層面，社區更在水保局台南分局及高雄市政府農業局的農村再生計畫幫助下，修復了古厝聚落，將其打造成文創市集及餐飲DIY活動的據點，而「鴨村瓦房直賣所」的成立，也成為社區串聯在地產業的樞紐，更是社區實現永續發展的砌石。

建築園冶獎素有「南台灣建築奧斯卡獎」之稱，這個獎項不只重視建築及公共工程的品質，在社區景觀營造部分，更重視在這塊土地上的付出及當地居民的凝聚情況。

高雄市農業局表示，建築園冶獎透過嚴謹的評審機制，拔擢出許多優秀作品，這次崙港社區「鴉村瓦房」獲獎肯定，是許多當地居民及志工的努力，將除了積極參與社區活動並共同打造整體環境，也將社區的理念及創意完整的傳達給評審委員，讓老社區有了多元的風貌。

農業局長張清榮表示，崙港社區透過農再計畫改善內部空間，打造「鴨村瓦房直賣所」，這次能獲得園冶獎是實至名歸，崙港社區將直賣所保留了許多老房子的特色，像舊瓦厝的茅房與浴室，經過彩繪都變成令人會心一笑的打卡點，歡迎全台各地的民眾有機會都來崙港社區走走，體驗特殊的社區文化。

張清榮說，直賣所除了販售在地產業鴨肉加工品及雷雕文創作品，也是遊客餐飲及社區舉辦DIY活動空間，藉此能吸引更多年輕人進駐，為社區注入新活力。