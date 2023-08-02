1名護理師於去年1月清晨6點多到病床發藥，但卻被惹來孫姓看護不爽，認為她打擾病患休息，雙方爆發口角衝突後，孫還嗆「信不信我賞你兩巴掌」，甚至動手拍打醫療工作車，護理師連忙通報保全解危，法官依違反醫療法判孫男徒刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，孫姓男子於去年1月26日在高雄市立小港醫院擔任病患看護，當天一早6點30分，李姓護理師到病房發藥，就在核對病患身分時，但該名孫姓看護認為這名李姓護理師打擾到病患休息，先大問：「你知道嗎？你已經打擾到病人休息了，你大夜班都這樣執行業務的嗎」，李姓護理師則回：「我發藥必須告訴對方藥物作用為何，不然病人怎麼知道自己在服用什麼藥？這本來就是我的職責」，雙方發生口角，未料孫姓看護卻恫稱：「信不信我賞你兩巴掌」

李姓護理師趕快走出病房，沒想到孫姓看護也跟著走出來，還在走廊上大力拍打李姓護理師的醫療工作車桌面，甚至再徒手推她的肩膀（未成傷），李姓護理師大喊：「你怎麼可以推人？我要叫醫院警衛過來」，對方卻回「去啊！你去叫啊」，她立刻通報小港醫院保全人員、護理長到場，後續並報警提告。

高雄地院審理時，孫姓看護承認有與李姓護理師發生口角，但沒有妨害醫事人員執行醫療業務，他辯稱：「雖然有拍打置於病房外的醫療工作車，也有推人，但沒說『信不信我賞你兩巴掌』，且是對方先拍我臀部及出手抓住我的手，我才拍打醫療工作車及『防禦性』推護理師。」

根據監視器畫面、現場照片以及其他護理師說法，且沒有證據證明李姓護理師有拍打他臀部，且孫姓看護先恐嚇對方將「賞兩巴掌」，並使力拍打醫療工作車桌面，再護理師推肩，彰顯藐視醫事人員執行醫療業務，因此依妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。