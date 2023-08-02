90年代偶像男團「紅孩兒」王海輪（左）也是手術代償受害者之一，更因此放棄拍戲、淡出演藝圈。（王家瑜攝）

超過3200位集結在臉書社團，他們都因為手汗、多汗問題接受手術，卻出現嚴重後遺症，胸部、背部大量流汗，動輒連內褲都被汗水浸濕，不僅影響日常生活，身心都遭受打擊。他們今天走上街頭控訴「我們都是醫師刀下的白老鼠」，希望衛福部廢止胸腔交感神經阻斷手術（ETS），別再讓更多人受害。

臉書社團「交感神經手術（多汗／手汗）代償生活交流」成立13年，今天號召北部20多人赴衛福部陳情。北部召集人潘小姐說，社團成員超過3200人，都是因為手汗、腋下多汗、狐臭、顏面多汗等困擾而接受ETS手術，卻導致胸部以下大量爆汗，汗量是手汗的數十倍，止不住的汗水將衣褲浸濕，每天得更換好幾件衣褲。

潘小姐表示，ETS手術主要用於治療手汗症，由於術後可能導致肩膀以上不出汗，有部分醫師不當宣傳用於治療顏面、頭汗、腋下多汗、狐臭，將手汗手術和多汗症畫上等號，混為一談；許多醫師術前信誓旦旦地保證治療效果，當術後出現代償時卻推託是個人體質，甚至建議患者二次手術。

社團成員中平均接受手術10到20年，最長的有30年，也不乏近1、2年才做手術的人，由於大量出汗造成身體脫水、易中暑、濕疹、汗斑等，還被用異樣眼光看待，造成自卑心態。90年代偶像男團「紅孩兒」王海輪也是手術代償受害者之一，他在27、28歲時接受手術，因為多汗後遺症不得不放棄拍戲，因此淡出演藝圈，至今20多年沒有緩解。

陳情民眾指出，2005年起健保規定，施行ETS手術須事先申請，且病患須年滿20歲後才能執行。潘小姐表示，有一些遊走在法律邊緣的醫師，直接改採自費手術，費用高達7、8萬元，只要當事者同意並簽了手術同意書，就直接執行手術。

陳情民眾共提出4項訴求，包括：終止ETS手術、將重度代償多汗受害者納入身障照顧、對重度代償多汗的受害者提供適當的就業和精神補償、請國家醫療研究代償多汗治療的可行方案並納入健保補助，保障他們不再因治療而受到二度傷害。

衛福部醫事司六科科長郭威中回應，2010年已發函給各衛生局轉知醫療機構，該手術須經健保事先審查機制，不得以自費方式規避審查；由於每個人的醫療需求有不同樣態，仍有可能需要該術式，且手術告知同意書都有明確規範。針對民眾訴求，由於涉及跨單位權責，將與其他司署討論溝通。