這位副行長補充，要看到日本央行把短期利率，從目前負0.1%上調之前，還有一段很長的路要走。亞洲匯市2日盤中，日圓兌一美元匯價在142.70至143.37之間游移，未有明顯波動。

日本央行在7月28日所修改的YCC，長期利率可依通膨若大漲而同步自由浮動，不會受到箝制。市場部分人士認為，日本即將要跟超低利率告別。內田則表示，考量到企業要訂價以及通膨似乎又要上漲之下，為了平衡YCC的成本以及收益，日本央行才會稍微調整。

內田曾說過，政策要看見成效，相對也會付出代價，沒有免費的午餐這件事。當通膨預期可能上升時，不僅寬鬆效應變大，同時副作用也會增加。因此，需要在兩者之間取得最好的平衡點。

內田指出，景氣以及物價前景有著極高度的不確定性，日本央行此次做出增加YCC彈性的決定，最主要是把目前超寬鬆貨幣政策維持下去。不用說的是，根本沒有考慮要棄守寬鬆政策。