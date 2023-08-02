大陸國家互聯網信息辦公室就2日《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》（下文簡稱《指南》）公開徵求意見，將全面升級「青少年模式」為「未成年人模式」，並將推動模式覆蓋範圍由APP擴大到移動智慧終端機與應用商店，實現軟硬體三方聯動，方便使用者一鍵進入模式，為未成年人營造安全健康的網路環境。

該《指南》規劃為不同年齡階段用戶提供適合其身心發展資訊與服務。分齡化設計5個區間，具體為不滿3周歲；3周歲以上不滿8周歲；8周歲以上不滿12周歲；12周歲以上不滿16周歲與16周歲以上不滿18周歲等。

據大陸央廣網引述該《指南》提出，移動智慧終端機、應用程式和應用程式分發平臺之間應實現聯動。未成年人模式應具備自動切換功能。而未成年人模式應支持家長或未成年人用戶通過帳號在多移動智慧終端機（包括同一廠家的相同類型或不同類型的多個移動智慧終端機）進行統一設置。

在移動智慧終端機一鍵啟動未成年人模式後，應用程式、應用程式分發平台應自動切換到未成年人模式介面；在退出未成年人模式後則應自動切換到普通模式界面。

此外，用戶通過登錄統一帳號，自動將該帳號下其他移動智慧終端機的已有配置複製到本地並開啟。移動智慧終端機、應用程式、應用程式分發平台之間應提供必要界面和資料共用，滿足未成年人防沉迷提醒、家長監督管理等功能。

此外，未成年人模式的入口設置應確保最簡化原則。使用者可通過開機提醒、桌面圖示、系統設置等至少3種方式進入未成年人模式。模式入口應在固定位置、便捷易尋，滿足家長和未成年人用戶一鍵進入或切換。

在功能限制要求中，《指南》提出，網路直播、網路音視頻、網路社交等網路服務提供者應針對未成年人使用其服務設置相應的時間管理、許可權管理、消費管理等功能。合理限制未成年人在使用網路產品和服務中的單次消費數額和單日累計消費數額，不得向未成年人提供與其民事行為能力不符的付費服務。