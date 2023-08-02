國民黨總統參選人侯友宜昨接受《朝日新聞》專訪後，日媒解讀認為侯友宜要先拉高自己的支持度後，再來談藍白合，對此，侯友宜強調，他全力在拚，不管在外交或內政，必須全力以赴贏得民眾信任。

侯友宜表示，現在在選舉，每一個候選人都要全力衝刺，不斷地贏得人民的信任，這也是他全力在拚，不管是在外交或是在內政，以及跟人民如何對話，贏得民眾信任，他會努力以赴。

侯友宜在專訪時也主張，台灣與大陸之間的關係，應回到過去國民黨執政時期的安定狀態，指的是前總統馬英九過去主張的「不統、不獨、不武」，藉此讓兩岸關係安定

對此，侯友宜指出，他一向走來都堅持，民主自由的制度，也會加強國防軍備自我防衛能力的提升 ，同時，也要跟兩岸之間對話能夠重啟，甚至交流、降低兩岸衝突，這是他一向不變的態度。

對於在專訪中提到現在參與民主協商並不實際，侯友宜認為，因為現階段民進黨搞的兩岸兵凶戰危、瀕臨戰爭，這也是他這一次來日本，大家所最關心的議題，目前現階段兩岸要先開始緩和衝突，先做起，所以如果現階段提怎麼樣一個民主、協商的倡議，事實上現階段是不行的。