大陸紅星新聞2日報導，大陸新疆今年7月底發生一車4人自駕私闖羅布泊，車輛誤陷沙地，4人俱亡事件，媒體議論紛紛，經參與救援的中國探險協會特邀會員分析，失事後發現，涉事探險車輛新穎、油料充足、空調完好，但沒飲用水，研判4人都是在離車求救時，反遭沙漠熱浪吞噬。

新疆若羌縣公安局7月28日發布警情通報稱，一自駕車隊於7月22日自敦煌市出發，未經批准穿越若羌境內大陸國家級野駱駝自然保護區，26日1車4人失聯，27日發現失聯車輛，3人已無生命體徵，1人失蹤。

《新京報》報導，敦煌及若羌警方證實，另一名失聯者於7月29日發現線索。接報後，兩地警方趕往這一失聯者發現地點救援。經核實，也已不幸遇難。

據了解，大陸《自然保護區條例》第27條規定：「禁止任何人進入自然保護區的核心區。因科學研究的需要，必須進入核心區從事科學研究觀測、調查活動的，應當事先向自然保護區管理機構提交申請和活動計畫，並經自然保護區管理機構批准；其中，進入國家級自然保護區核心區的，應當經省、自治區、直轄市人民政府有關自然保護區行政主管部門批准。」

此次羅布泊自駕車隊失聯4人全部遇難事件引發網友眾多猜測，針對網路中流傳的遇難者現場照片和救援視訊，業內人士做出部分解讀，但仍舊沒有具體明確消息證明遇難4人失聯期間的經歷。

紅星新聞報導，協助救援的劉先生8月1日受訪表示，他於7月28日在網上接到最後一名失聯者的女兒求助，隔天上午進入羅布泊，歷時2小時40分鐘找到失聯者遺體。遺體位置距離羅布泊出口處大概2、30公里，身上沒有攜帶衛星電話。

「如果他們車上的空調是正常的，那麼他們在車裡面是沒有任何問題的。」劉先生說，在7月28日，他的朋友救援時發現，遇難者車輛情況為陷入沙地中無法正常行駛，並未壞掉。「失聯4人所駕駛車輛為新車，車上空調完好、油料也非常充足，但飲用水沒了。」

據劉先生瞭解，最先找到失聯3人遺體距離陷入沙地車輛有7、8公里的直線距離，可推測他們可能是從車上向外走過一段時間後才死亡。劉先生表示，如果車輛沒有其他問題，他們在車上堅持等待救援會比徒步外出的存活機率要大。

劉先生表示，他是中國探險協會特邀會員，經常參與救援活動，對羅布泊等地較為熟悉。他提醒，在進入無人區地帶探險時，需要注意駕駛車輛油料和人員補給充足，特別是水、食物以及一些脫困、應急裝備都應該準備足夠。並且羅布泊溫度有兩個指標，一個是空氣溫度，一個是地表溫度。網上爭議的六七十度指的是羅布泊現在季節的下午地表溫度，當地空氣溫度只有40多度，但高溫和陽光照射也會讓人難以承受。

對於此次事件的教訓，劉先生補充道：「如果大家對高溫沒有充分的準備，盡量不要在7、8月分穿越羅布泊等無人區地帶，進入這些地區也一定要裝備足夠且正規的備用油，以及根據個人身體情況帶上相應的藥物。」