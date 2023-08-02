AI概念股連日賣壓湧現，今（2）日再遭大屠殺，緯創、廣光、寶科、緯穎全都亮燈跌停，相關類股血流成河，散戶哀鴻遍野。專家表示，現階段別急著進場接刀，目前殺盤是反映籌碼面淩亂問題，以領頭羊緯創為例，今年融資暴增14萬張，至少要砍一半融資，清理籌碼浮額；此外，想進場的投資人，等股價站上10日均線、封閉8月1日空方缺口，重回多方軌道低接較安全。

AI股「一哥」緯創今日股價殺跌停、破月線，亮燈鎖死在121.5元，爆出逾18萬張交易量，1.7萬張賣單高掛，值得留意的是，昨日成交量爆出逾27萬張巨量，為今年這波大漲以來的天量，當日散戶融資又增加10125張。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，7月是 AI 鏈最狂熱的末升段，全靠散戶追價，形成散戶與法人的籌碼戰。股票漲到天上，不是反映基本面而是籌碼面，今年緯創股價漲了超過4倍，融資增加14萬，這兩項紀錄都居台股第一名，籌碼凌亂造成散戶多殺多，因此要把散戶浮額清理乾淨，融資要減少一半才合理。

而緯創昨爆出27萬張天量，今天又殺一根跌停，代表一堆人套牢，若想順勢安全操作，等股價站回10日均線、封閉8月1日空方缺口，重返多方軌道再進場較安全，所以提醒投資人，在底部未浮現之前，別在半山腰亂接刀。

AI股變BI（台語悲哀），也引發PTT股板網友討論，「漲到懷疑人生 殺到六親不認」、「七月營收開出來一定又很難看」、「殺到8/10前」、「歷史真的一再重演」、「感覺140以上套不少」、「緯創線型全破….完蛋」、「公司派都跑了你還留下來洗碗？」

另位網友說，早上看Nvidia還在漲，想說追一下緯創，還好趕快出了，不然要接到營業員電話補錢了。