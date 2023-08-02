桃園市機師職業工會今天再度指控國籍航空大量進用未具特定機型的外籍機師，恐怕會危及飛安，對此，勞動部官員表示，如果經地方政府查證屬實雇主指派外國人從事許可外機型執飛，可依就業服務法裁處3萬元至15萬元罰鍰，經限期改善未改善後可再依就業服務法廢止聘僱許可。

對此，長榮航空與中華航空尚未回應。民航局則說明，依就業法令規定，目前國籍航空公司可聘用之外籍機師不能超過1775人，目前實際雇用人數460人，民航局會持續要求業者遵守法令規定。

機師工會今赴勞動部前指控2家國籍航空，長期聘僱不具特定機型飛航資格的外籍機師，也未依審查標準但書優先訓練本國合格飛航駕駛員。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心科長敖啟芳說，依白領審查標準規定，只有當雇主聘僱國內外缺乏所需航空器機型駕駛員時，可以聘僱未取得該機型有效檢定證明外國飛航駕駛員，經施予訓練，取得有效檢定證明後，才可以從事執飛工作，但應優先訓練本國合格飛航駕駛員，違法可處6萬元至30萬元罰鍰，並廢止聘僱許可。

至於機師工會再指控有國籍航空違法與未經許可的仲介公司合作，敖啟芳認為，刊登廣告與就業服務或媒介定義有所不同，但如果查獲未經許可從事仲介，則處30萬元至150萬元罰鍰。

機師工會強調，如果勞動部不願要求航空公司改正，並針對嚴重違法案例廢除聘僱許可，無疑是置國人飛航安全與不顧，日前已要求公司停止聘僱外籍正機師，且已經調解不成立，也不排除發動會員進行罷工投票。