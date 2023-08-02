黃姓男子前年在台北地方法院法官助理，他在小南門捷運站跟蹤同法院的黃姓女書記官，趁機偷拍裙底，黃男辭職後仍遭起訴，刑事部分，黃男被依無故竊錄他人身體隱私部位罪判刑6月，可易科罰金確定，民事部分，黃男遭判賠償23萬多元。

案發後，黃男在台北地院舉行考績會前遞辭呈，獲准辭職，但考績會認定他的不法行為，傷害司法機關形象，仍決議將他記1大過懲處。

黃男在去年8月3日上午，在台北捷運小南門站通往3號出口之手扶梯，跟隨在女書記官身後，無故持手機開啟錄影功能伸向她裙下，竊錄她裙內之大腿、裙底內褲等身體隱私部位。後因女書記官其他同事在黃男身後發現黃的形跡可疑，提醒她注意，她報警處理。

台北地院考量，黃男為滿足個人慾望，明知違法，仍多日無故以行動電話竊錄女書官裙底之身體隱私部位，嚴重侵害告訴人之隱私，對她心理造成傷害及壓力，行為殊值非難，考量他犯後坦承犯行，頗有悔意判刑6月，可易科罰金確定，民事部分黃男遭判賠償精神慰撫金等23萬多元確定。