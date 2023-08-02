高雄前瞻建設經費引發熱議，高雄市獨拿1265億元，占總經費約四分之一，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲炮轟「高雄市長陳其邁是媽寶，國民黨的縣市首長就當是野草」，對此，高市綠營議員護航陳其邁，回嗆黃子哲「嘴巴比死魚還臭」，侯陣營使用如此低下水準的方式選舉真的相當無恥。

黃子哲表示，民進黨政府分配前瞻預算，就是親疏有別、厚綠薄藍，高雄前鎮漁港的改建，陳其邁上任後原本其實只要3000萬，最後中央前瞻預算卻豪擲給了81億元。而前高雄市長韓國瑜當初只是跟時任行政院長蘇貞昌要5300萬元防治登革熱，行政院就刻意頻頻卡韓，簡直是天壤之別，「難道陳其邁是媽寶，國民黨的縣市首長就當是野草？」

「侯友宜陣營嘴巴比死魚還臭！」民進黨高市議員林智鴻回擊，當年韓國瑜擔任高雄市長跟中央爭取登革熱防治經費，時任副院長陳其邁用最火速的決策，5天就核撥1523萬給韓市府執行登革熱防治工作，何來卡韓之說？這樣的快速決策證明陳其邁不論在任何職務，地方政府由誰執政，他都不分黨派，只在乎高雄市民的安危與權益。

林智鴻說明，前鎮漁港的建設案攸關台灣整體遠洋漁業以及國內漁獲銷售重大建設，漁民的需求不會因為哪個政黨執政就有所改變，而國民黨自己的母雞像生病一樣，不自己檢討找到好藥方，總是把高雄的建設拿來當政治提款機頻頻提款，侯陣營用低下水準的選舉方式打強心劑完全無用，而且相當無恥。

高市議員張博洋怒轟，黃子哲身為侯友宜競辦發言人卻講出另個平行時空的故事，可見他就是完全在惡意抹黑。他想問侯友宜是否要放任黃子哲繼續歧視高雄人，從黃子哲的發言可以發現侯友宜的競選團隊不只對高雄不熟，也對長期遭受重北輕南差別待遇的高雄毫無同理心，現在更是連裝熟都懶。