黃豆是相當優質的蛋白質，但有人擔心全植物飲食無法攝取完整蛋白質，營養師表示，若飲食搭配正確，仍可補足完整胺基酸種類，例如豆類蛋白的必需胺基酸「甲硫胺酸」較低，民眾可利用米飯等「穀類」來補足，提高人體對豆類蛋白質的利用率。此外，研究已證明，比起動物蛋白質，植物性蛋白質較能降低中風、糖尿病的風險。

營養師廖欣儀在其臉書粉專表示，黃豆類是優質的植物蛋白質，適量取代高脂的肉類，對身體健康有多項好處，包括具有植物蛋白低脂高纖特性、降血壓以防中風，此外，還能較動物性蛋白質降低罹患糖尿病的風險。

針對有人擔心全植物飲食會造成營養不均衡，她表示，其實不用擔心，只要飲食搭配正確，仍可補足完整胺基酸的種類，例如植物蛋白中的必需胺基酸「甲硫胺酸」含量稍低，民眾可利用穀類或其他食物互補，以提高身體對這些食物的利用率，例如米、麵的蛋白質含有較多的甲硫胺酸，即可補足黃豆中的甲硫胺酸。黃豆中含豐富的離胺酸可補穀類或麵食的「離胺酸」不足，如此就可達到完全蛋白質的功能。

新陳代謝科醫師莊武龍也曾在《健康好生活》中表示，豆類或其他蔬菜的甲硫胺含量很少，而甲硫胺酸是構成人體的必需氨基酸之一、有助蛋白質合成，一旦缺乏會不利體內蛋白質的合成，白飯、玉米等主食則富含甲硫胺酸、有利蛋白質的合成。