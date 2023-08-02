台中市豐原區「豐富專案」2日舉行簽約儀式，由市府經發局長張峯源、地政局長吳存金與亞洲大學董事長蔡長海，在副市長黃國榮見證下完成簽約儀式。（陳淑娥攝）

台中市豐原區「豐富專案」2日舉行簽約儀式，上午由市府經發局長張峯源、地政局長吳存金與亞洲大學董事長蔡長海，在副市長黃國榮見證下完成簽約儀式。亞大規畫興建「亞大附設豐原醫院、附設豐原住宿長照機構及托育大樓」，將投資55億元興建，預計2028 年下半年營運。

台中市副市長黃國榮指出，20多年來，豐原一直期望能再發展，豐富專案作為豐原發展門戶新核心，歷經兵營遷移、區段徵收、土建工程及招商定位調整，在地民代支持下，各項基礎建設逐漸完善，豐原國民暨兒童運動中心結合社皮里中心將在明年完工，未來將打造亞洲大學豐富健康產業園區，提供醫療、長照及托育功能，也照顧到潭子、神岡、豐原及后里等山線地區醫療長照需求，為豐原注入新資源。

亞大董事長蔡長海表示，目前規劃3棟大樓，包括急性醫療大樓、長照大樓以及公托大樓，急性醫療以「救急、救腦、救心、救命」為主，從急性到長照，屬於一個全齡式一條龍的照顧，同時將亞大進修推廣教育及產學帶到園區。

蔡長海說，健康扶植產業主要包括生醫產業和進修推廣，生醫產業聚焦在精準醫療，幹細胞、細胞免疫療法，希望對癌症及腦神經疾病病患有幫助，補足大豐 原地區醫療及長照不足。該專案估計投資55億元以上，除提供市民2000個就業機會外，也準備結合中國醫藥大學資源，讓該地區醫療、教育及健康產業往國際發展。

亞洲大學將規畫興建「亞大附設豐原醫院」530床、「附設豐原住宿長照機構」230床以及「托育大樓」，另設生技、健康產學中心，目標2028年下半年完工營運。

「天道酬勤，有志竟成！」立委江啟臣指出，豐富專案前後花了12年，從他擔任立委第一天就在協調土地，總算招商成功，特別感謝前市長胡志強與國防部，讓大豐原地區最精華「肉地」給市民做更好的發展，同時感謝亞洲大學附設醫院投資，提供大豐原地區民眾優質的醫療服務。

當地社皮里長涂力旋則說，國民運動中心將於明年完工，亞大醫院又將進駐，讓在地老老少少的需求都可滿足；不過，他擔憂交通衝擊等問題，包括公共運輸、動線及停車空間等，希望市府能完善規畫。