不少人出國旅遊會安排行程，一名男子和朋友聊天才知道，對方出國都只待在飯店，使用飯店內部設施、吃飯店提供的料理，令他不解「出國玩一直待在飯店的人在想什麼啊？」貼文引發熱議，網友表示，出國跑行程要搭乘大眾運輸、在外曬太陽搞得滿身汗，待在飯店可享受飯店提供的設施，「是出國旅遊的最高境界，很值得」。

原PO近日於PTT八卦版指出，朋友出國玩都只待在飯店，也只吃飯店提供的料理，但他認為出國旅遊就應多到觀光景點體驗當地文化，「出國玩一直待在飯店的人在想什麼啊？」

疑問引發網友熱烈討論，「開心就好，有些人就喜歡享受飯店設施，無邊際泳池、SPA啊！這比要去景點爽多了」、「出國只待飯店，我認為這是出國旅遊的最高境界」、「換地方滑手機、看電視，空氣不同心情也不同」、「不想什麼，就舒舒服服的啊」、「花機票錢去住7天很值得」。

另也有人說只有台灣人出國會把行程排滿，「一直跑景點把自己累得半死，沒有比較好」、「跑景點要坐交通工具，走路曬太陽留一身汗，這種行程也不是每個人都喜歡」、「台灣人旅遊就是要把行程塞滿 」。