國民黨總統參選人侯友宜今上午走訪東京松本樓，緬懷國父孫中山先生在革命期間於日本留下的史蹟。在孫中山友人梅屋庄吉的曾外孫女親自導覽下，侯友宜一行人陸續觀覽珍貴照片、宋慶齡女士曾彈奏的鋼琴，以及當年孫中山先生為感念梅屋夫妻所寫下的「賢母」墨寶，在觀覽到「總理銅像揭幕典禮」照片的時候，侯友宜更是駐足許久，緬懷照片中開國先賢。

侯友宜今上午拜訪東京「松本樓」，觀看與國父孫中山先生有關的文物，松本樓與近代中國有歷史淵源，參訪過松本樓的政治人物有孫中山、國民黨主席馬英九、中國國家主席胡錦濤等。

日本是過去國父孫中山革命、建立中華民國的重要據點，松本樓乃由孫中山在革命募款時最重要的友人、梅屋庄吉的後人所開設，保留了許多珍貴文物，此次參訪別具意義，也為這次日本行畫下完美的句點。而今天於現場也有兩位陸生特別前來為侯友宜加油，期許侯友宜可以守護中華民國，維持台海和平。

侯友宜在上午也與「日華議員懇談會」會長古屋圭司等眾議員進行早餐會，會中再度爭取，希望能夠支持台灣加入WHO、國際民航組織等國際組織，並得到日華懇議員的正面回應，表示將全力支持。