杜蘇芮颱風環流造成大陸嚴重災情，蔡英文總統、副總統賴清德都在推特簡體字發文表達關心，引發熱議；總統府副祕書長黃重諺今表示，總統非常關心也表達慰問，若後續有相關援助需要，「我們非常樂意」。
杜蘇芮颱風環流造成大陸災情嚴重，北京門頭溝區山洪爆發傷亡慘重；黃重諺說，北京地區發生因為颱風外圍環流帶來天然災害，總統非常關心，也透過府來發表慰問及致意，同時希望受災地區能夠儘速恢復正常生活，後續海基會、陸委會也有做相同表達。他說明，如果後續中方有相關援助、協助需要，「我們非常樂意」。
另外，外界關切蔡英文確診後身體狀況，黃重諺表示，在醫療小組照料下，總統健康狀況恢復良好，近日已發布篩檢陰性消息，目前為止健康狀況良好、沒有其他後遺症，昨天開始她的行程也都正常進行。
蔡英文昨（1）日在推特上特別用「簡體字」發文表達對北京災情的慰問，「中國北京等多地受到杜蘇芮颱風環流影響連日暴雨，造成大範圍洪澇災損並有人員不幸傷亡。我要表達關心與慰問。期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。」。
賴清德也在推特上用簡體字發文慰問，「我要向中國北京等多地因受度蘇芮颱風環流影響成災，而失去親人的人們表示哀悼。期盼所有受到影響的人們能獲得援助，並盡快重建生活」。
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