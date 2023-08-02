有鑑於大陸市場需求放緩造成PVC價格下跌，加上出貨量減少，華夏第二季營運表現趨緩下滑，營運呈現達損益兩平，營運表現符合市場、法人圈預期。華夏累計上半年營收71.2億元，營業利益3.81億元，淨利2.33億元，每股淨利為0.4元。

由於第二季起東亞、大陸及美國PVC業者積極減產，使得PVC價格漲勢可望自7月延續至第四季。法人指出，7月下旬起，大陸政府陸續推出《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》及《關於恢復和擴大消費的措施》等房地產刺激政策，帶動亞洲貿易商更積極回補PVC庫存，且美國Olin持續削減氯鹼產能下，旗下位於德州Freeport的VCM工廠(83.5萬噸/年)的VCM工廠在4月歲修後未順利重啟，拖累下游配套的Shintech在德州Freeport的PVC工廠無法滿載，限縮第三季美國PVC出口量。上述原因，均有利於PVC價格自谷底回升，則有利於華夏第三季、下半年營運回溫。