海大海生所教授黃將修名列Research.com 2023環境與生態科學家全台第二。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

▲海大獲選最佳動物科學與獸醫(Animal Science and Veterinary)領域大學全台第一。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

▲海大獲選生態與演化(Ecology and Evolution)領域大學全台第二。（國立台灣海洋大學提供／徐佑昇基隆傳真）

國際學術網站Research.com近日發布2023年頂尖科學家與大學排名，其中國立台灣海洋大學多項領域位居全台領先地位。海大表示，該校於全球頂尖動物科學大學排名連續2年蟬聯全台第一；個人學術成就方面，海大共有6名學者名列各領域全國前20位頂尖科學家，其中海洋生物研究所特聘教授陳天任與特聘教授黃將修，分別榮登動物科學家排行全台第一，以及生態與演化科學家排行全台第二，學術成果表現亮眼，充分展現海大研究實力。

海大表示，國際學術網站Research.com在2023年的頂尖大學與科學家排名，是納入OpenAlex、CrossRef等眾多資料庫截至2022年12月之研究數據，針對全球各領域16萬6千餘名頂尖學者，根據其經學術審查的論文數及被引用數，計算出各頂尖學者的D-index數值，即於該專業領域的H-index。再依據頂尖學者的學術貢獻，提供學術機構的影響力排名。海洋大學學者群平均每人發表160篇國際期刊論文，每人總引用次數將近6000次，是國際科研不可或缺的學術力量。

榮登全台動物科學與獸醫學家第一名的海生所特聘教授陳天任，專注於大型甲殼類之分類及演化類源關係研究，至今已發表1個世界新科、13個世界新屬、172個世界新種及2個新亞種。

陳教授30多年間與團隊至少採集1800種台灣大型甲殼類，並製成標本紀錄、出版7本台灣甲殼類圖鑑，並與各國研究機構合作密切，曾為世界自然保育聯盟(IUCN)紅皮書評估小組(Red List Assessment Group)進行全世界龍蝦類的瀕危物種評估，亦受邀擔任海洋生物多樣性最權威資料庫(WoRMS)海產爬行蝦類的分類編輯，為世界充實海洋生物的資料庫。

而名列生態與演化領域科學家全台第二的海生所特聘教授黃將修，則是全球頂尖橈足類動物學者，比較研究溫帶及亞熱帶關鍵橈足類動物的進化與生命週期模式，以及極端環境下的適應機制行為，成功證明橈足類是生態系統氣候變化的極好指標。黃教授曾與法國里爾大學 Sami Souissi教授共同獲頒第22屆台法科技獎，目前也持續帶領學子與國際學術合作，促進環境、生態與永續地球。

此外，本年度獲環境科學家全台第五的終身特聘教授龔國慶，長期投入海洋環境化學、海洋基礎生產力及海水水質等研究，同時觀測環境變遷、風電發展對於海域海洋生物、地球化學的生態系統影響，其永續研究曾榮獲國科會傑出研究獎。

而獲選世界頂尖數學科學家，全台排名第8的海洋工程科技中心榮譽講座教授劉進賢，運用紮實的數理推導能力，在物理、力學、工程及計算科學領域皆有學術斬獲，學術成就獲得多項國內外獎項肯定，包括計算與實驗科學工程國際會議(ICCES)終身成就獎、湯森路透(Thomson Reuters)科學卓越研究獎與世界頂尖研究員獎，均充分展現不俗研究實力。