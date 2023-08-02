大陸央視《焦點訪談》欄目7月31日晚間，以《莫為「面子」失「裡子」》為題報導甘肅省榆中縣市民公園專案問題，揭露榆中縣市民公園項目的PPP（民間參與公共建設）工程，總投資高達9.52億元（人民幣，下同），至今用時7年時還沒有完全交付，且未來回收與具體規劃不明。

被揭露之後，蘭州市人民政府1日回應，蘭州市委、市政府迅速召開緊急會議，成立「7·31」榆中縣市民公園專案問題調查組，對報導問題調查處置工作進行安排部署，後續調查處置結果將及時向社會公佈。

根據央視報導中指出，甘肅省榆中縣城的邊緣處，有座市民公園占地200多畝，周圍大部分是空地。公園正中一座圓形建築，看上去宏偉壯觀，卻是不開放的狀態。有遊客說，這座建築建成好幾年了從來沒有開放過。

在普通百姓看來，幾千萬元建個公園已經非常昂貴，整個項目總投資9億多元更是超出想像。除了花費以外，榆中縣水資源並不豐富，這一片水景的營造在當地人看來也很耗成本。

據了解，這種PPP共建模式採用政府全額付費，按照雙方合約，政府在未來20年每年都需要向社會資本方也就是甘肅第四建設集團支付費用。按當地政府提供付款方案計畫，在投入營運的第一年，榆中縣政府就要支付5000多萬元費用，隨後費用逐年增加，到後期最多時每年要支付1.8億元、合計21億元。

甘肅第四建設集團榆中縣「市民公園」專案負責人劉鼎新則說，按照PPP合約約定，不能擅自搞經營，因為是純政府付費項目，具體做什麼暫時還沒有計劃。