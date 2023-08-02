大陸央視新聞用戶端2日報導，大陸自主設計建造的全球最大級別穿梭油輪諾思先鋒號交船儀式當地時間7月31日在巴西里約熱內盧舉行，這也意味著諾思先鋒號將正式投入營運。

「穿梭油輪」係指專門用於海上油田向陸地或其他油輪運送原油的油船。相比普通油輪，穿梭油輪一般載運量大，技術要求高，需要配備複雜的裝卸油和動力定位系統等。

報導稱，經歷了海上幾個月的航行後，諾思先鋒號抵達了它在巴西的錨地。諾思先鋒號的抵達，將在今後極大提高大陸在南美原油裝卸的自由度和經濟性。

諾思先鋒號正式投入營運後，大陸企業將擁有巴西海域動力定位穿梭油輪的獨立營運能力，意味著大陸已經形成生產、提油、出口、運輸的全產業鏈優勢。

中海油巴西貿易有限公司總經理陳立國說，諾思先鋒號到達巴西後，預計每年將完成1600萬桶到2000萬桶的運油能力，運送原油價值將達到14億至16億美元。

巴西國家石油公司布濟烏斯油田執行總經理馬西奧·汗稱，（中巴）在石油勘探領域一直是合作夥伴，未來合作的領域非常廣闊，而諾思先鋒號將滿足未來產量提高後的運輸需要。

諾思先鋒號是大陸自主完成設計建造的世界最大級別動力定位穿梭油輪，長度279米，寬48米，可以裝載15.5萬噸的原油行駛22000海里，專門為中方參股參建的巴西布濟烏斯油田和梅羅油田原油運送量身打造。