2023年打狗祭先前釋出第1波金曲組合卡司，2日又釋出第2波強大卡司，包含血肉果汁機、美秀集團、VH(Vast＆Hazy)、拍謝少年、椅子樂團、JADE、傻子與白痴，以及icyball 冰球樂團、怕胖團，與被譽為「神團」、長達2年未在台灣演出的Hello Nico等10組超強台團卡司輪番獻唱。

高雄流行音樂中心日前公布今年打狗祭將於10月8、9日國慶連假登場，並首度增加7日晚間前夜祭演出，上周公布第1波多位獲金曲獎肯定的金光閃閃女力陣容後，引發歌迷搶先預購。

今接續公布第二波卡司主打創作樂團，總計十組樂團來自各地，有硬蕊、重金屬、龐克、放克、搖滾、民謠及電音等創作風格，更有各自的舞台演出魅力，呈現台灣創作樂團的多元且迷人的樣貌。

在第2波卡司中最讓歌迷意外與振奮的是2013年曾獲「十大新團」的超新星樂團Hello Nico，自2019年停止發表新歌以來，何時復出備受歌迷期待。今年他們將登上打狗祭舞台，睽違3年多後首度於台灣復出演出，預告將帶著最受歌迷期待的經典〈花〉、〈接下來如何〉、〈荒蕪〉等曲目，在高雄港邊與樂迷重逢。

2023打狗祭優惠預售門票即日起於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種包括單人單日票1200元、雙日票2000元，雙人雙日票4000元，前夜祭單人預售800元、單人單日票加前夜祭1500元、單人雙日票加前夜祭2300元、雙人雙日票加前夜祭4600元，愛心單人單日票 600元、雙日票1000元，皆為限量販售。

高雄市打狗祭高流團體音樂樂團