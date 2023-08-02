小嫻近年將生活重心放在墾丁，在螢光幕前曝光機會銳減，主持及戲劇也有好一段時間未推出新作，稍早表示被很多人問及相關問題，她除了透露背後原因之外，也搶先曝光下一步動向。

小嫻透露近年常被問及兩個問題，分別是「妳為什麼不上節目了」、「妳為什麼不演戲了」等問題，她表示背後原因很簡單，在於目前想過自己想要的生活，求不要太複雜，特別是不要再做自己沒辦法的演出，近來收到音樂劇的邀約，雖然從未試過這類演出，但內心也沒有排斥，當下二話不說就答應了，更不忘為自己打氣：「勇敢去嘗試不同的表演方式，或許會在這其中開創新的自己」。

對於小嫻勇於嘗試新的挑戰，網友也紛紛留言打氣：「簡單生活就是滿足的幸福,不一定要上節目拍戲！做自己」、「加油，過自己喜歡的生活」、「過自己的生活自在快活吧」、「不要成為別人的眼中樣子，自己一定要成為自己喜歡的樣子」、「小嫻永遠是走在時代尖端讓人尊敬的女神」、「能夠過自己想要的生活真棒」、「有限人生！勇敢做自己！妳是最棒的」、「節目多少接一下，選擇自己適合的接，生活才會平衡」、「人生做自己最重要！這個社會有時候讓人無法呼吸」。