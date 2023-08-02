大陸財政部官網最新發布《關於增值稅小規模納稅人減免增值稅政策的公告》指出，為進一步支持小微企業和個體工商戶發展，現將延續小規模納稅人增值稅減免政策至2027年12月31日。針對每月銷售額10萬元（人民幣，下同）以下（含本數）的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅。

同時增值稅小規模納稅人適用3％徵收率的應稅銷售收入，減按1％徵收率徵收增值稅；適用3％預徵率的預繳增值稅專案，減按1％預徵率預繳增值稅。