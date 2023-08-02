新竹市政府今年首度舉辦3梯次外籍看護烹飪班，邀請專業烹飪老師開班授課，勞工處更貼心準備看護們的母語烹飪菜單，並有翻譯員全程陪同，由烹飪老師講解指導，讓外籍看護有更多學習機會、提升技能，並早日融入台灣飲食等文化。

市長高虹安表示，新竹市約有4000多名外籍看護工，深入需要長期照護人力的家庭或機構，承擔起主要照顧責任，讓被照顧的阿公、阿嬤及家屬都能擁有較好的生活品質。市府特別於近期舉辦3梯次外籍看護烹飪班，請來專業烹飪老師開班授課，教導外籍看護工了解台灣食材及烹飪方式。

副市長蔡麗清指出，新竹市是座友善城市，每年為移工朋友舉辦模範移工表揚、移工節慶休閒活動及漁工關懷等各種不同活動，勞工處也定期至移工宿舍進行訪視，了解移工需求、確保移工住宿品質。

勞工處長黃錦源分析，新竹市外籍看護以印尼籍3840人最多，其次是菲律賓籍以及越南籍，越南與台灣文化相仿，而印尼籍移工多信奉伊斯蘭教、不吃豬肉，台灣飲食文化則習慣使用大量豬肉，呼籲雇主應尊重包容不同宗教信仰所帶來的生活習慣差異。

黃錦源說，此次勞工處特別安排在身心障礙者就業綜合大樓的中餐教室辦理外籍看護烹飪班，被照顧者也能同行，另會場也準備養生茶、點心及繪畫材料給爺奶消遣，並由照顧服務員陪伴。

印尼看護工娃蒂參加第1梯次烹飪課，她表示，煮五味核桃燉雞湯時使用烏骨雞，另外還有一些中藥材配料，過去在印尼都沒有看過，料理香味十分特別。

印尼看護工茵妮說，雇主劉阿公肯定她的工作能力很強，也很會煮飯，因此特別幫茵妮報名並一起參加活動，也讓茵妮有機會可以與同鄉聚聚，紓解思鄉之情，她這次學習到如何製作荷葉珍珠飯，要回家煮給阿公吃。

勞工處說明，3梯次外籍看護烹飪班順利完成，烹飪過程中，外籍看護會互相嘗試彼此煮出來的菜色味道，還會互相給彼此打分數，中餐廚房內充滿笑聲和幸福感。民眾如有聘雇移工工作相關疑義，可撥打市民服務專線1999洽詢或請電洽勞工處勞動條件科03-5324900分機610。