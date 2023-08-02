女性裝扮的香港籍30歲黃姓男子來台擔任詐騙集團車手，上月初遭新北市板橋警分局查獲，依法移送新北地檢署裁定無保飭回限制出境，黃男不思悔改，貪圖每天4000元港幣酬勞，繼續擔任車手，上月31日再度遭板橋分局查獲，依洗錢防制法、詐欺罪嫌送辦，並向新北地檢署建請羈押，但因北市南港警分局已有黃男拘票，故檢方裁定無保飭回，交由南港警方拘提，移送士林地檢署偵辦。

上月4日凌晨板橋分局員警在府中捷運站周邊巡邏時，發現一對男女看見警察就跑，員警追上攔查，2人坦承擔任詐騙集團車手，員警清查身分，發現外貌為女性的竟是香港籍黃姓男子。黃男表示，他平常都是女性裝扮，在香港從事美容美甲工作，並非刻意喬裝成女子。此行是以觀光名義來台，受詐騙集團指使擔任車手，到各處ATM提領現金，每日可得4000元港幣，折合新台幣約1萬6000元的酬勞。

警方將黃男移送新北地檢署後，檢方裁定無保飭回及限制出境，黃男竟因貪圖高額酬勞，依詐騙集團指示，繼續在雙北市各ATM提領現金。板橋分局員警上月31日晚間在板橋府中路超市前，見黃男形跡可疑上前盤查，黃男坦承從事提款車手，再遭逮捕。

警方偵訊後依法將黃男移送新北地檢署，南港分局得知，立即趕赴新北地檢，向檢察官說明士林地檢已簽發拘票欲拘提黃男，故新北檢方裁定黃男飭回，交由南港警方帶回偵辦。