烏克蘭和波蘭周二（8月1日）互相召見大使，顯示2個戰時聯盟關係出現緊張。

據《路透》報導，波蘭總統杜達的外交政策顧問普希達克茲（Marcin Przydacz）周一（7月31日）的言論引發爭議。他稱，波蘭可能會延長對烏克蘭農產品的進口禁令，「現在最重要的是捍衛波蘭農民的利益」。他還表示，「我認為波蘭在過去幾個月和近幾年為烏克蘭發揮的作用值得（烏克蘭）感激。」針對波蘭對烏克蘭商品實施的進口禁令，這項禁令下個月到期。

歐盟曾在今年5月允許波蘭、保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克禁止在各自國內銷售價格較為便宜的烏克蘭小麥、玉米、油菜籽和葵花籽。在俄羅斯退出《黑海糧食協議》後，由於物流限制，大量比歐盟生產的穀物更便宜的烏克蘭穀物留在中歐，影響了上述國家國內農產品的價格和銷售。烏克蘭將波蘭的決定描述為 「不友好的」，並敦促烏克蘭的合作夥伴和歐盟委員會確保所有烏克蘭農產品不受阻礙地出口到歐盟。

烏克蘭外交部8月1日召見波蘭駐烏大使提出抗議。同日，波蘭外交部也召見了烏克蘭駐波大使，以回應「烏克蘭政府代表的評論」。

針對普希達克茲的言論，烏克蘭外交部周二發表聲明說，烏方向波蘭大使表明，有關烏克蘭對波蘭援助忘恩負義的言論，「絕不是事實也不可接受」。烏外交部說，「我們深信烏克蘭與波蘭的友誼是超越政治利益的。我們決不能質疑兩國人民之間相互理解和深厚的友誼。」

波蘭外交部在推特發文說，波蘭召見了烏克蘭駐華沙大使，「對烏克蘭當局的談話作出回應」，但沒有說明它所指的烏克蘭談話是什麼。

為避免這場外交風波惡化，烏克蘭總統澤倫斯基8月2日在推特上發文說，這場爭論暴露了「政治有時會試圖凌駕於團結之上的多種信號。」澤倫斯基用英語寫到，「我們非常感謝波蘭的歷史性支持，波蘭與我們一起成為歐洲海域的真正盾牌。而這個盾牌上不能出現一絲裂縫。」

2022年2月俄侵烏後，基輔和華沙一直是堅定盟友。但最新的事態發展，反映了這2個盟國之間存在一些爭議問題。