柯佳嬿與劉以豪《童話故事下集》中飾演一對小資夫妻。（打勾勾娛樂提供）

柯佳嬿、劉以豪劇中被逼與親友一同研究好「孕」風水，右1為柯淑勤。（打勾勾娛樂提供）

《童話故事下集》劉以豪演出媽寶人夫，與柯淑勤飾演母子。（打勾勾娛樂提供）

柯佳嬿與劉以豪飾演一對小資夫妻，騎著機車打哈欠上班。（打勾勾娛樂提供）

柯佳嬿、劉以豪擔綱主演的影集《童話故事下集》日前殺青，柯佳嬿劇中飾演廣告剪接師，因經常在導演、客戶的監督下工作，養成了「默默在心裡吐糟」的習慣；劉以豪則飾「媽寶工程師」，永遠把「我媽說」掛在嘴邊。

柯佳嬿爆料第一次見到劉以豪時覺得他很帥，但隨著劉以豪的角色附體，覺得他的種種行為非常欠揍，常常讓她一秒上火，「真的常常想一秒掐死他。」兩人劇中呈現了小資夫妻睡眠不足地打著呵欠趕上班、婆婆永遠比妳會照顧妳老公、被迫與親戚朋友一起研究好「孕」風水等等寫實又荒謬的情境。

為了打造劇中角色，柯佳嬿與劉以豪不僅在開拍前就展開了1個月的排戲，柯佳嬿還為剪接師工作親身實習，惟妙惟肖的演出不愧金鐘視后！而總是擔綱花美男角色的劉以豪更是因為與導演幾次的促膝長談後，做足了各種功課達到角色附體，展現了精彩演技！整個拍攝現場由於默契十足，劇組伙伴經常為了忍笑憋氣，直到導演喊卡，這才竄出哄堂大笑！

製作人黃薇夏透露，在籌製期間，幾乎每個看過劇本的經紀單位、投資單位、幕後主創除了對爆笑情節稱讚不已，最常追問的就是：「請問『上集』在哪裡可以看？」導演李念修幽默回：「上集在其他偶像劇跟故事書裡都演完了啦！」

以短片《講話沒有在聽》榮獲第59屆金馬獎最佳短片大獎的編導李念修，一向擅長既冷又暖的黑色幽默，而《童話故事下集》將承襲她「白眼笑人生」式的喜感，省略了甜美的愛情上集，直擊婚後既寫實又無奈且荒謬的生活百態。

《童話故事下集》是監製徐譽庭力邀李念修撰寫的訂製劇本，藉婚姻裡的傷痕為故事主軸，因此當徐譽庭收到第一、二集劇本，原本是抱著要好好「感傷」一下的心情開始閱讀，不料卻從頭開始噴笑，尤其是由女主角串場的各式一針見血的黑色獨白，句句都是令人捧腹的「殘忍金句」，讓以擅長愛情金句著稱的徐譽庭自嘆弗如。

眾所周知，喜劇比悲劇還要難，編導李念修耗時3年才完成了12集劇本，金鐘視后柯佳嬿及4年未參與台劇演出的劉以豪，在又笑又哭的一口氣讀完劇本後立刻確定出演。

《童話故事下集》獲文化部「111年度新媒體跨平臺創意影音節目製作補助」以及文化內容策進院「內容開發專案計畫-前期開發」支持，由打勾勾娛樂製作，時創影業、海納百川影藝、相聚國際、大浩娛樂及打勾勾娛樂共同出品，全劇共12集，演出陣容堅強包括柯淑勤、鄭志偉、傅孟柏、曾敬驊、姚愛寗、張詩盈、謝依霖等，每一位都有突破性的演出，是一場喜劇演技大比拼。