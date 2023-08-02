邱姓砂石車業者在苗栗縣後龍鎮偷倒事業廢棄物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

邱姓砂石車業者在苗栗縣後龍鎮偷倒事業廢棄物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

邱姓砂石車業者駕駛紅色砂石車在苗栗縣後龍鎮偷倒事業廢棄物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

邱姓砂石車業者將砂石車噴成白色躲避警方查緝。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮1名邱姓砂石車業者，為圖牟非法利益，專門承接北部廢棄物清理場清運案，將場內事業廢棄物載回家鄉偷倒，邱某涉嫌連續8度在苗栗縣後龍鎮、銅鑼鄉、頭份市及頭屋鄉等地高架橋下偷倒廢棄物，竹南警分局根據先前攔查開單告發邱某所留資料，逐一清查比對砂石車特徵，鎖定邱某後予以拘提到案並查扣砂石車，經移送檢方聲押獲准。

苗栗縣後龍鎮高鐵特區周邊區域仍有許多是待開發空地，夜間少有人員出入，有不肖砂石車業者乘機在此偷倒廢棄物，轄區竹南警分局新港所從今年4月起連續接獲當地居民報案指稱，遭人偷倒廢棄物，包括新港大橋下方道路，以及高鐵特區道路旁空地等多達5次，竹南警分局依苗栗縣警局頒定的「強化環保案件查處量能專案」，成立專案追查偷倒者。

新港所官警分析嫌犯多半是利用深夜偷倒，於是加強深夜攔檢盤查，5月間曾在轄內攔查邱姓犯嫌所駕駛的大型砂石車，警方雖未當場查獲邱嫌亂倒廢棄物情事，但仍依交通法規開單告發違規事項達20萬元，並將邱嫌及所駕駛砂石車蒐證存檔管制。

專案小組根據調閱路口監視畫面比對邱某所駕砂石車，發現與偷倒廢棄物者的車型外觀及顏色吻合，並查出邱嫌於作案前會先前往探路及選擇地點，再乘深夜時段駕駛砂石車偷倒廢棄物，專案人員並整合苗栗及頭份警分局轄內近期發生類似案件後，確認邱嫌於4月至6月間至少在縣內涉嫌8起，經報請苗栗地檢署指揮偵辦，月前在竹南鎮邱嫌住所將他拘提到案，警方並發現邱嫌犯案後刻意將原本紅色的砂石車噴成白色以掩人耳目，並藏放在新竹縣以躲藏警方查緝。

邱嫌到案後坦承以每車1至2萬元酬勞傾倒廢棄物，不法所得14萬元，警方詢後將全案以涉嫌廢棄物清理法罪嫌移送檢方聲押獲准，並依法查扣砂石車。