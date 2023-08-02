大陸國家統計局網站1日公佈31個省市上半年居民人均可支配收入情況。從數據來看，有8個省市上半年人均收入超過2萬元（人民幣，下同），其中京滬是唯二超過4萬元，尤其北京更是首次突破4萬元大關、來到4萬1358元、年增率5％，比第1季提高1.4個百分點；上海則以4萬2870元拿下第一，上半年增速達到9.9％。

若分省份來看，有9個省市的上半年居民人均可支配收入高於全大陸平均水準，分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東和重慶。其中，前8個省份人均可支配收入超過了2萬元，且全部來自東部地區。

浙江上半年的居民人均可支配收入達到3萬4317元，位居全大陸第三。據第一財經報導，浙江縣域經濟發達，每個縣都有自身較好的特色經濟，不僅人均收入高，而且城鄉差距小。城鎮、農村居民人均可支配收入分別為3萬9728元和2萬3126元，城鄉居民人均收入比值1.72，比第1季縮小0.07。

另據大陸國家統計局7月17日發佈數據顯示，上半年全大陸居民人均可支配收入1萬9672元，扣除價格因素實際增長5.8％，較第1季加快2個百分點。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入2萬6357元、實際增長4.7％；農村居民人均可支配收入1萬551元、實際增長7.2％。