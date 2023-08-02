一名40歲男子排便頻率從原本每天1次，突然變成2～3天1次，直覺不太對勁，於是主動安排大腸鏡檢查、肝臟超音波，結果都沒有異狀，未料最後卻被發現是瀰漫型胃癌，即使接受化療仍無法減緩病程，不幸半年後就離世。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，瀰漫型胃癌討厭之處在於它是整面的，腫瘤界限不明顯，且癌細胞擴散速度非常快，預後也較差。

陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」及個人網站撰文提到，在醫學上來講，1天3次到3天1次都屬正常排便頻率，該名男子發現排便習慣改變後，立刻去做大腸鏡檢查，發現沒事後就放心很多，但還是覺得肚子怪怪的，且時常感到疲憊，於是又去做了肝臟超音波檢查，結果也沒異狀。

後來該男子至陳榮堅門診求助，醫師先幫他抽血，發現血色素偏低只有11，經仔細詢問病況，才了解對方排便不順後，胃口相比有變小一點，於是便進一步安排做胃鏡檢查，結果揪出瀰漫型胃癌。

陳榮堅說明，有的胃癌它是有一個潰瘍在那邊，腫瘤界限較明顯；而瀰漫型胃癌討厭之處在於它是整面的，腫瘤界限不明顯，所以一般的影像學檢查，不容易被發現；且癌細胞擴散速度非常快，預後也較差。

陳榮堅提到，該患者的瀰漫型胃癌已經散布在整個腹腔，甚至還有吃到一點橫結腸，所以當時根本沒辦法做任何手術，只能做化療，但很不幸該患者半年後就離開了。陳榮堅說道，有時候也不能說病人過度緊張，排便次數改變、食慾不振這些似乎是很小的事情，但卻可能潛藏無法挽回致命的危機。