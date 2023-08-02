國人常喝鮮乳，但由於標示不明確，加上生乳含量也未標明，民眾難已得知買的鮮乳是本土或進口，甚至不清楚究竟是保久乳還是鮮乳。酪農強調，為讓民眾能夠區別及選擇，以及面對2025年起紐西蘭進口液態乳關稅降為零的衝擊，應有合適的在地溯源標示，即比照美國萊豬開放的做法，藉以區隔進口及國產乳品。

台灣農酪產業永續發展協會理事長、鮮乳坊創辦人龔建嘉表示，現在已經有許多乳品廠或通路商因應關稅政策改變，陸續以國外進口乳替代國產鮮奶，紐乳在零關稅下更有價格上的傾銷優勢，不但對經營數代的農民產生影響，對以本土鮮乳作為主要需要的消費者，也即將沒有選擇。

龔建嘉指出，當初開放美國萊豬的時候因為沒有足夠的配套措施，當時豬農大力反彈，後來才有了百億養豬基金；面對缺蛋則因為缺乏健康的產銷發展結構，後來才以專案進口雞蛋來因應，這些都是之後臨時建立的補救措施，更是產業的不定時炸彈。

龔建嘉另舉例，好市多可保存70天的保久乳，和國產僅能保存14天的鮮乳都叫做鮮乳，台灣法規同樣也是按照常溫和冷藏形式，而非保存期限長短來當分類標準，這就是標示下的不公平競爭。

龔建嘉認為，政府必須規劃國產乳品的產銷平衡措施，並搭配明確的乳品分配名稱、合適的在地溯源標示，以區隔進口及國產乳品。

根據「食品安全衛生管理法」第22條規定，食品及食品原料之容器或外包裝，應以中文及通用符號，明顯標示品名、內容物名稱、淨重、容量、數量、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱、原產地、有效日期等。

中華民國乳業協會理事長、台大動科學系特聘教授徐濟泰表示，2025年台紐協定即將生效，若在進口鮮奶壓力下乳廠不再和酪農續約，就可能面臨關場的命運，希望政府提出面對台紐的衝擊影響評估、政策配套及2030年乳業政策白皮書。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，只要有鮮乳標章的就一定是國產鮮乳，但如何從標章上讓民眾分辨鮮乳或是乳製品，這部分還在和乳廠討論，標示一定會因為就法規、鮮乳定義等來和食藥署討論。

至於乳業政策白皮書，這兩周已陸續在屏東萬丹、雲林崙背、彰化二林等與酪農展開討論。